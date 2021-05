ERILINE LEID ⟩ Tallinna varjupaika saabus pesakond kuuevarbalisi kasse

Kassipere Viljandi varjupaigas FOTO: Varjupaikade MTÜ

«Tagantjärele saame öelda, et ta oli varjupaika saabudes nn salatiine, sest nii algusjärgus tiinus, mis tal meie juurde jõudes oli, ei paista kuskilt välja. Igatahes on mammal tissi otsas kaks väikest pojakest ja peame pöialt, et kassimamma tervis vastu peaks ning ta pojad üles kasvataks. Kahe kuu möödudes saame siis neile kõikidele uut kodu otsima hakata.»

Metsikust kassipojast sõbralikuks lemmikuks

Matsi sõnul on ainult tänaval elava kassi eluiga lühike – see võib olla ainult paar-kolm aastat. Neist 80 protsenti on haiguste kandjad või ise haiged ja lisaks parasiitidest puretud. Kasse varitsevad ka ohud – liiklus ning maapiirkondades metsloomad.

Isegi, kui kass varjupaika jõuab, pole oht möödas. Siin too Matsi välja veel kassipoja sotsialiseerumise aja, mis jääb ajavahemikku 2.–7. elunädal. «Selle aja jooksul peab kassipojaga tegelema neli erinevat inimest – ainult siis kasvab temast selline nunnumeeter, keda me oma perre soovime. Kui see ajaaken sulgub ja inimestega sotsiaalne side puudub, elab tänaval väikekiskja-metsloom. Sellise kassi varjupaika sattumine ja kodustamine võib tekitada loomale suurt stressi. Stressis kassi immuunsüsteem nõrgeneb või kukub hoopis kokku ja eelnevalt terve kass jääb haigeks. Võib juhtuda, et ei suuda väikesed ja nõrgad kassipojad haigusega toime tulla ja vaatamata varjupaigas saadud ravile võivad surra.»

Üks põhjus, miks kassid ja -pojad varjupaika satuvad, on nn vabakäigukassid – kodukassid, kes lastakse omapäi kõndima. «Kui siis emane kass on steriliseerimata, võib selline jalutuskäik lõppeda soovimatu pesakonnaga, kes kodust välja tõstetakse. Meil on liiga palju kasse ja nii peaks iga vastutustundlik kassiomanik hoolitsema selle eest, et nad ei hulguks ja ei paljuneks ehk siis selleks, et päästa 100 kassi, tuleb alusada sellest, et steriliseerida või kastreerida üks kass.»