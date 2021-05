Kalamaja elanikku kahtlustatakse ilveste pidamises

Oscari ja Clara Caisy perenaine on hädas, sest lausa kahel korral on möödakäijad tema aknal peesitavatele kassidele politsei kutsunud. Naine selgitab, et ta ei pea kodus servaleid, karakale ega ilvesepoegi, vaid kodukasse. Sõbralikud grupiliikmed palusid neid «hirmuäratavaid» loomi näha. Meie soovitame selle vaatepildi peale küll vaid nunnupolitsei sekkumist.

Kommentaarium on täis tunnustavaid ja imetlevaid kommentaare. Muu hulgas soovitakse kaebajaid endid näha, piletimüügiga algust teha ning paigaldada vastavad sildid, et tegemist on koduste nurrujatega.



Politsei piirdus oma külaskäikudel kiisude passikontrolliga, veendumaks, et tõepoolest pole nad metsloomad.