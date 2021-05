PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib end nähtamatuks pidav kassipoiss Kallu

«Minu meelest olete sharmantne noormees valge maniskiga ülikonnas – kuid ise väidate et teid ei ole olemas? Kuidas te seda seletate?» küsis terapeut proua Nurrik. «Väga lihtne,» ohkas Kallu kurvameelselt. «Proovige käppa minust läbi torgata, seal on puhas õhk.» «Ja kuidas see… sündroom teil tekkis?» uuris proua Nurrik.

«Veelgi lihtsam,» selgitas Kallu. «Sellest saadik kui ema kaotsi läks ja tänavale üksi jäin pole keegi mind armastanud, kellelegi pole mind vaja läinud. Algul muutusin läbipaistvaks, siis olematuks. See mida praegu näete on paljas viirastus.»

Kallu lugu oli vahepeal kuulama kogunenud terve trobikond kasse. Proua Nurrik tegi vihikusse märkuse ning teatas: «Asi on selge. Kallu, kirjutan sulle välja grupikallistuse!» «Jaa, grupikallistus!» hõiskasid teised kassid. Ning enne kui Kallu midagi öelda jõudis, sai ta suure mütaka grupi-embuse osaliseks.

«Aga nüüd kööki, seal on uusi mänguasju,» ütles Nurrik kavalalt. Tema juba teadis: Kallu on hirmus uudishimulik ja see oli parim viis teda kurbusest üles raputada. Kallu läkski õnge. «Oi, põnev, lähme kohe vaatama!» Juba kalpsaski ta kassikarja eesotsas köögi poole.