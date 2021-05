GALERII ⟩ Tallinna loomaaia euroopa naaritsad lennutati koroonapiiranguid trotsides Hispaaniasse

Naaritsaid Tallinna loomaaia liigikaitsekeskuse töötajatega varajastel hommikutundidel lennureisiks ette valmistada aidanud loomaaia direktori Tiit Marani sõnul eelnes reisile kuuajane ettevalmistusperiood. «Kui loomade transportimine on juba tavaliselt keeruline ettevõtmine, siis ajal, mil lennuliine on käigus vähem ning veel vähem neid, mis oleksid nõus loomi transportima, on see veelgi komplitseeritum. Seda enam, et kriitiliselt ohustatud euroopa naarits võib teadaolevalt nakatuda ka koroonaviirusesse. Kell kolm öösel käituvad need loomad teisiti kui meile harjumuspärastel kellaaegadel ning maski ja uduste prillidega naaritsaid transpordikasti saamiseks taga ajada on raskem kui musta kassi leidmine pimedas öös. Viimasel hetkel toimusid muudatused ka lendude graafikutes, mistõttu tuli sihtkohta jõudmiseks kahe õhureisi asemel loomakestel läbi teha hoopis kolme lennuga reis. Sellest hoolimata läksid sõidud rahulikult ning naaritsad maandusid Madridi lennuväljal reede õhtul.» kommenteerib Maran.

Tallinna loomaaia kahe tehisasurkonna – Eesti ja Hispaania – isendite vahel katselise paljundamise tulemusena sündinud loomad on plaanis lasta Hispaanias lahti Aragoni jõe ülemjooksul. Lahti laskmise üheks eesmärgiks on hinnata nende kahe asurkonna vaheliste järglaste kohanemisedukust Hispaania looduses. Enne seda veedavad nad aga esimesed kaks nädalat karantiinis, et vältida kõikvõimalikke riske. Igale isendile tehakse PCR test, veendumaks, et nad ei ole reisil koroonaviirusega nakatunud. Karantiini möödudes paigutatakse igaüks umbes 50 m² suurusesse looduslikku aedikusse, kus neile antakse peamiselt elustoitu. Pärast kuu aega kestvat treeningut saavad loomad endale kaela raadiosaatjad ning nende teekond jätkub Hispaanias.