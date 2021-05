Üllatav leid: linnuliikide mitmekesisus mõjutab otseselt inimese heaolu

Seda, et looduskeskkond inimese heaolus suurt rolli mängib, teatakse küll laialdaselt, kuid teaduslikult on seda veel vähe käsitletud. Hiljuti läbiviidud uuringust aga selgus, et lindude liigrikkusel on tihe seos sellega, kui rahul inimesed oma elukeskkonnaga tegelikult on.