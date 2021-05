5 soovitust, kuidas kodu ja pere lemmiklooma võtuks ette valmistada

Kui peres on lapsed, mõtle läbi, kas sul on aega ja püsivust oma lastele õpetada, kuidas loomaga käituda, arvestades tema liigiomaseid käitumisharjumusi ning kuidas tema eest hoolitseda. Lapsele tuleb selgitada, et loom ei ole mänguasi ja tunneb samamoodi valu nagu inimene. Lapsevanematel tuleb hoolikalt jälgida, et lapsed ei teeks loomale haiget (kõrvast ja sabast sikutamine, selga istumine jne võivad olla lemmikloomale valusad ja ohtlikud). Samuti ei soovitata lastel puudutada esemeid, mida loom peab enda omaks (söögi- ja joogikausid, mänguasjad, ase jne). Koera juuresolekul ei ole soovitatav joosta, kisada, karjuda ja kätega vehkida. Lastega peredes, kus lemmikuks on koer, on koerte rünnakud kõige sagedasemad õnnetusjuhtumid. Põhjuseid on mitmeid, kuid kõige sagedamini tuuakse välja asjaolu, et lapsevanemad ei ole kehtestanud rangeid lemmikutega käitumise reegleid.