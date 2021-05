VIDEO ⟩ Lätis jäi kaamera ette hunt, kes raiesmikult oma kutsikaid päästab

Walter tunnistas, et esmane kohtumine alguses ehmatas teda. «Ma ei uskunud seda alguses, mõtlesin, et see on koer,» tõdes ta. «Nägin veel, et ta lähenes pesale, võttis midagi suhu ja jooksis. Mõne aja pärast tuli ta siiski tagasi samasse kohta ja võttis jälle midagi,» selgitas ta nähtut. Lõpuks sai ta aru, et need on hundikutsikad, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts.