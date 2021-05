PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib leebe ja armas kassipoiss Kukkel

Saa tuttavaks Kasside Turvakodu Kukliga! See armas punane karvakera on hea närvisüsteemile, peletab stressi, ärevust ja depressiooni. Lisaks sellele alandab vererõhku ja toodab kuhjaga õnnehormoone! Meie arvame, et unusta nüüd igasugused toitumis- ja treeningkavad ning panusta oma aega Kuklile, kes sulle tervise ja heaolu tagab!

Väike Kukkel on päästetud Narva suurest kassikolooniast. Ta on elanud terve oma elu teiste kassidega, seega on ta suurepärane sõber juba mõnele kodus olemasolevale nurrikule. Iseloomult on Kukkel väga leebe ja armas ning juba käib ka agaralt paikursustel. Turvakodus kibeleetakse Kuklile juba paikursuste lõpudiplomit andma. Kukkel on ju praktiliselt paisõltlane, seega pole cum laude enam kaugel!