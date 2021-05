PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib mütakas kassipoiss Sidrun

Pole saladus, et elu pole varem Sidrunit hellitanud ning sellest ka tema veel tahumatu olek. Kuid Sidrun pingutab – kõigest väest! Päev päeva haaval avab Sidrun vaikselt oma südant, et ühel päeval see kellelegi kinkida kogu oma ilus ja võlus. Meie loodame, et inimene, kellele oma süda kinkida, tuleb temani kiiresti, sest kõige suuremad edusammud sünnivad ju ikka siis, kui on juba inimene, kelle nimel pingutada. Paituste võlujõudu on Sidrun juba proovinud, kuid ta tahaks nüüd ka paisõltuvusse jääda! Sina võiksid teda selles aidata!