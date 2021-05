PÄEVAKÄPP ⟩ Raske elusaatusega Marvel otsib südamlikku perekonda ja sooja kodukest

Tänaseks päevaks on väike Marvel kliinikust välja kirjutatud, ta on need mured minetanud ning ootab kodupakkumisi. Nii nagu iga kiisu, väärib ka Marvel vaid parimat. See hõlmab endast muidugi südamlikku perekonda ja sooja kodukest.

Turvakodus on Marvel veel uje ja tahumatu poisike. Aga pole ka imeks panna, kui oled terve elu tänaval nii palju kannatama pidanud ja ühtäkki kõik sind turvakodus kiidavad, vaatavad ja iga su liigutuse peale ahhetavad «Oi kui nunnu sa oled, Marvel». Ega see ootamatu kuulsus kerge pole! Aga meie teame, et hool ja armastus võluvad ka kõige ontlikumast kassist välja ühe paimaia kiisu. Küllap turvakodu vabatahtlikud õigepea avastavad, et Marvel on järsku paikäe alla «ujunud» ja ootab ühes teistega paituseid.