Kaelarihmaga rebasekutsikas on sõbralik eelkõige meestega ja laseks ilmselt end isegi sügada ja isetehtud kaelarihmaga jalutada. Naistega ta nii sõber ei ole: käitub nagu õige rebasekutsikas, uriseb, pelgab ja ründab. «Seetõttu on hea, et tema hooldajaks on naine, see aitab kaasa tema metsistumisele,» kirjutas ühing sotsiaalmeedias.