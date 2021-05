PÄEVAKÄPP ⟩ Vaid 2-aastane Säbru anub teist võimalust

Turvakodus on Säbru end näidanud ainult heast küljest – ta on väga paimaias, tahab alati olla abiks kõikides tegemistes ja toimetustes ning on alati valmis sind sõbraliku peamüksuga kostitama. Meie ei näe siin mingit liigset aktiivsust, lihtsalt sõbralikkust ja soovi inimesega suhelda. Säbru saab ka kenasti läbi laste ja teiste kassidega, seega sobib ta kenasti koju, kus on rohkem sõpru ees ootamas.