PÄEVAKÄPP ⟩ Vahva elunautleja Fredo otsib isiklikke paitajaid

Fredot on nii raske kirjeldada, sest tema kohta võiks lausa öelda täiuslik kass. Ja kuidas sa siis kirjeldad midagi, mis on nii ebamaine ja imeline? Näiteks on Fredo suur paisõltlane, kaisusõltlane, söögisõltlane, tähelepanusõltlane ja võib öelda, et ka lebosõltlane. Ühesõnaga, Fredo on täpselt selline tšill kass, kes õpetab elu elama ja seda täiel rinnal nautima!