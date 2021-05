Saaremaal toimunud tulekahjus hukkusid kõik perekonna lemmikloomad

Saarte Hääl kirjutas täna, et kuigi maja ei olnud veel päris valmis, puudu oli välisvooder jms, elas pere koos kahe lapsega seal juba sees, ning paraku ei olnud maja kindlustatud. Koos lemmikloomade ja koduga kaotas perekond ka majas olnud kogu maise vara, riided, tehnika jms.

Perekonna tööandja Kristi Väli on enda peale võtnud perele abi organiseerimise. Väli sõnul on perekond šokiseisundis ning otsis uudise kirjutamise ajal varemetest oma hukkunud koduloomi, et nad väärikalt maha matta.