Veterinaari pettuse ohvriks langenud Jordaania hulkurkass vajab abi, et pääseda koju Eestisse

Eesti Loomakaitse Selts on märtsi lõpust saati püüdnud abiks ja toeks olla Lasso uuele perele, kes soovivad kassi elu päästa ja ta kodumaale Eestisse tuua. Kassi siia toomine näis sujuvat väga hästi kuni loom Rootsi piiril kinni jäi ja sealt teatati, et looma dokumendid on võltsitud. Rootsi ähvardas kassi magama panna, teatas Eesti Loomakaitse Selts.

Valge kassipoisi uue elu teekond sai alguse, kui eestlastest filmitegijad Jordaaniasse võtetele läksid. Nimelt elutses Lasso Wadi Rumi kõrbes asuva majutusasutuse territooriumil, kus ta koos teiste kodutute kassidega toitu kerjas ja prügikastide ümber hängis.

Kiisupoiss võitis oma sarmiga võttemeeskonna liikmete südamed kiiresti: tuli iga päev oma seltsiva ja sõbraliku olemisega meeskonnaga mängima ja toitu kerjama. Peale söömist ja mängu otsustas kiisu ennast alati kellegi sülle magama kerida. Loomulikult olid Lassol oma lemmikud, kes kiisu sinna maha jätmisega leppida ei tahtnud. Sellele otsusele aitas kaasa ka tõdemus, et kassi sinna jätmine lõppeb looma jaoks suure tõenäosusega kurvalt.

Nii viidi kassipoiss pealinna veterinaari juurde, et kassile saaks tehtud vajalikud vaktsiinid ja vormistatud reisiks olulised dokumendid. Kahjuks kõik dokumendid ei jõudnud võttemeeskonna lahkumise ajaks valmis ja Lassole tuli organiseerida eraldi transport hilisemaks. Kõik tundus minevat hästi.

Lasso loomaarsti juures Jordaanias 2020. aastal. FOTO: Eesti Loomakaitse Selts

Siis aga pöördus Eesti Loomakaitse Seltsi poole kassi omanik, kes vajas abi kiisu Rootsi piiril eutaneerimisest päästmisel. Nimelt oli piiril tuvastatud, et Lassoga Jordaaniast kaasa pandud marutõve antikehade testi dokument oli võltsitud. Omanikule anti 3 päeva aega, et leida võimalus kassi minema toimetamiseks.

„Kõigepealt püüdsime leida Eesti Loomakaitse Seltsi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga koostöös võimalust Lasso edasi saatmiseks Eestisse, kus oleks olnud võimalus pakkuda talle vajalikku karantiini ning teostada arstlikud kontrollid. Samuti uurisime Lasso karantiini panemise võimalust Rootsis, aga täna Rootsis sellist võimalust enam ei ole,” kommenteeris Lasso esindaja Aet.

Kahjuks selgus mõned päevad hiljem, et Rootsist looma Eestisse siiski edasi saata ei lubata, sest teda käsitletakse seaduse mõistes kui kaubaartiklit, mis ei vasta nõuetele, mitte kui lemmiklooma. Ainus võimalus Lasso elu päästmiseks oli tema tagasi saatmine Jordaaniasse.

„Kassi omanik tegi omalt poolt kõik, et kass Eestisse jõuaks, kuid ei osatud arvestada, et Jordaanias kassi vaktsineerimisega ja dokumentidega tegelev veterinaar looma dokumendid võltsib. Nüüdseks on ka selge, et Lassole ei ole tegelikult marutaudivaktsiini tehtud,” lisas ELS-i otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Seega on Lasso nüüd tagasi Jordaanias. Looma Eestisse toomiseks tuleb kogu protsess uuesti läbida ja ka tasuda. Veterinaari pettuse tõttu on looma edasi ja tagasi saatmine osutunud arvatust kulukamaks ning omanikel ei jätku piisavalt vahendeid, et kõik juba tehtud kulutused ja Lasso uuesti Eestisse saatmise eest tasuda. Kõik kokku läheb maksma umbes 6000-7000 eurot.