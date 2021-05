PILTUUDIS ⟩ Järvamaa mesikäpp pidas keskkonnaagentuuri paigaldatud tähist hambaorgiks

«Rajakaamerate paigaldamisel lisavad meie spetsialistid selle ette ka tokid, et oleks võimalik hinnata, kui kaugel loom kaamerast asub,» kirjutab keskkonnaagentuur oma Facebooki lehele postitatud pildi juures, millel on näha karu, kellel suus puutokk. «Tundub, et Keskkonnaagentuuri uued kauguse tähised on head ja maitsvad,» lisab riigiasutus. Teise võimalusena pakub keskkonnaagentuur välja, et mesikäpp kasutas seda hambaorgina.