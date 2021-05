Koer pääses pimedaks jäämisest väga kummalisena näiva operatsiooniga

Cavalier King Charles spanjel Benil (6) oli haruldane silmahaigus, mis tähendas, et tema pisaranäärmete töö oli häiritud, ja selle tulemusel muutusid tema silmad väga kuivaks. See tekitas koerale palju valu ja ähvardas ta pimedaks jätta.

Beni silm pärast operatsiooni - paranemine on märgatav! FOTO: SWNS/Scanpix

Operatsioon tähendab, et iga kord, kui Ben nüüd toidu või joogi peale mõtleb, hakkavad tema süljenäärmed tööle silmade kaudu.

Operatsiooni viis läbi kogenud silmaarst ehk oftalmoloog Chris Dixon, kelle sõnul oli Beni tervislik seisund esialgu väga murettekitav, kuid koer on olnud suurepärane patsient. Ka operatsioon kulges edukalt. «Tundub, et ta mõtleb toidust väga tihti, sest sülg lausa voolab!» ütles arst väljaandele The Mirror.