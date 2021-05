Intensiivne metsaraie hoogustab must-toonekure väljasuremist

Lisaks sigimisedukusele mõjutab must-toonekure elu intensiivse metsaraie, mistõttu jääb vanu loodusmetsi järjest vähemaks, ent just selliseid metsi must-toonekured armastavadki. Nad on inimpelglikud, nii et kui pesast kahesaja meetri kaugusel ragistab ning jaurab harvester, jätab linnupaar enda kodu lihtsalt maha. See tähendab omakorda, et järelkasv jääb tulemata – võib-olla on järgmisel aastal rohkem õnne.

Toidulaud kuivab kokku

«On lusika sees auk ja tuhat karva supis,» laulis Grönemeyer juba kakskümmend aastat tagasi – tõsi küll, saksa keeles. Must-toonekurgede toidulauaga on natuke sarnane lugu, sest nende toidubaas seondub otseselt vooluveekogude kalastikuga. Kuigi nad käivad sageli kraavides söömas, eelistavad nad siiski süvendatud või looduslikke ojasid. Aga kui suvel väikesed kraavid ära kuivavad, võib pesitsemine juba ainuüksi selle nahka minna. Seega kuivendustööd must-toonekurele ei sobi. Ega surnud puidu väljavedu. Ega ka peaministri veendumus, nagu oleks vana mets kõigile ristiks kaelas.

Lisaks mõjutavad must-toonekurgede toidubaasi nii siirdekalade rännet takistavad paisud kui ka looduslike vooluveekogude kadumine. Ja see mõju on loomulikult negatiivne – siin pole midagi pikalt mõelda. Õigupoolest on ohtlik juba veekogude kvaliteedilangus, sest must-toonekurg on tundlik liik.

Kevadel tõmbab must-toonekurgi üleujutatud madal- ja siirdesoodele, kus konnad koevad. Kellel konnadest kahju hakkab, võib enda emotsioonid lukustada terminisse «toetav toitumiselupaik». Tegelikult polegi probleem ärasöödavates konnades, vaid selles, et madal- ja siirdesoode seisund ei meenuta enam millegagi enda kunagist, looduslikku. Suurvete ajal üleujutatud soid on alles jäänud väga vähe.

Vooluvetevaesel, aga madalsoode poolest rikkal Saaremaal on must-toonekurega õnneks keskmisest paremad lood. Niisiis on oluline vältida märgalade jätkuvat hävitamist ja keskenduda loodusliku veerežiimi taastamisele, kui tahta must-toonekure elu-olul natukenegi parandada. Laiad märgalad stabiliseerivad vooluvete veehulka ja sellega koos ka must-toonekurele sobivat toidubaasi.

Must-toonekurg. FOTO: Tiit Jürisson

Elamata jäänud aastate summa

Must-toonekurg on rändlind. Talvituma lendab ta mitte kitsalt Egiptimaale, nagu ühes lastelaulus, vaid hoopis mastaapsemale alale, mis laiub Vahemeremaadest ekvaatorini. Peamiselt tähendab see Sahara ja ekvaatori vahele jäävat Aafrika keskosa. Pesitsusaladele tuleb must-toonekurg tagasi aprilli algusest mai alguseni.

Maailmas arvatakse must-toonekurgi elavat 11 000–15 000 paari, kellest suurem osa on elukoha leidnud Euroopas. Eesti jääb areaali põhjapiirile ja Soomes lind enam ei pesitse. Eesti jaoks peetakse normaalseks 100–200 pesitsevat paari aastas.

Mäestikualadel võib must-toonekure pesi tihti kaljudelt leida. Eestis kaljusid pole ja nii pesitsevad nad puudel: kas võrades või – kui vähegi võimalik – võra all mõnel väljasirutuval oksal. Selleks sobivad kõige paremini tammed, haavad ja männid. Oksaharude vahele nad pesa ei punu. Ja erinevalt valge-toonekurgedest ei pesitse nad kunagi latvades.

Pruudipõud troposfääris