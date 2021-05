PÄEVAKÄPP ⟩ Tommyboy tänavale sattumine on täielik mõistatus

Fotole on nurrik jäänud veidi kortsus kulmuga. See on aga täiesti mõistetav, sest Tommyboy küsib: «Mis lugu see üldse on? Kus on pehme süli ning suurem hulk paitusi ja hellitusi, mille peale mul on nunnumeetrilises seadusandluses kehtestatud õigus?».