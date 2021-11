Eesti aktiivseim ja tegusaim loomade kaitsja tõdeb, et kahjuks pole siiamaani tekkinud ühest arusaamist, mis on looma julm kohtlemine. «Kas looma põlema panemine on julm kohtlemine?» küsib ta. «Kas haamriga pähe tagumine on julm kohtlemine?» Jah, selliseid asju tehakse...

Neid on kümneid ja kümneid, aga võtame eelmisest aastast ühe kassi ja rebase kolju lömastamise haamriga. Rebase tappis Hiiumaa vallaametnik, see sai väga palju meediakajastust. Kassi lugu juhtus Haapsalus, kus kass pandi algul veetünni, aga ta ei uppunud ära, ja pärast taoti talle haamriga pähe. Need on mõlemad vastikud, jõhkrad lood ja et sellega hakkama saada, pead olema vastavat tüüpi inimene.