PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib surmasuust pääsenud Õnneseen

See pole kahjuks ainus koht Eestis kus seda peetakse «asjade loomulikuks ringkäiguks». Õnneseent peeti ka juba «minejaks», keegi ei arvanud, et ta talve üle elab. Üks inimene, kellele kassipoiss oli silma jäänud, ei suutnud seda aga enam pealt vaadata ning võttis ühendust turvakoduga.

Kliinikus selgus, et kassipoisi seisukord oli väga vilets: verenäitajad olid korrast ära, suust tilkus mäda. Õnneks ravi toimis ning nüüdseks on kassike niipalju kosunud, et ta õnnestus tuua Turvakodusse, kus ta päris oma kodu otsib.