Pandeemia-eelse elurütmi taastumine võib kaasa tuua stressi ja käitumishäired

Viimast aastat on loomaeksperdid nimetanud lemmikloomade kuldajastuks, sest miski ei valmista lemmikutele rohkem rõõmu kui võimalus oma pereliikmetega koos olla. Piirangute leevenemine aga tähendab paratamatult naasmist varasema elurütmi juurde, kus koduloomad peavad taas harjuma pikemalt üksinda olema. Looma jaoks tekitab üksildus aga stressi, millega võivad kaasneda erinevad käitumishäired, alustades mööbli lõhkumisest ning lõpetades elamise «märgistamise» ja haukumise või kräunumisega.

KIKA lemmikloomakaupluste peaveterinaari Ieva Plungytė sõnul on loomulik, et lemmikloom harjub pere igapäevase lähedusega ning unustab, kuidas üksinda toime tulla. Üksindusega võivad kaasneda aga ärevushäired, mis ohustavad nii vanemaid koduloomi, aga eriti neid, kes on perre lisandunud viimase aasta jooksul ning on terve senise elu harjunud omaniku pideva lähedusega. «Seega on paratamatu, et hirmust ja ärevusest võivad loomad hakata teistmoodi käituma – haukuma ja kräunuma või urineerima ning mööblit lõhkuma,» nendib Plungytė.

Kuidas looma ette valmistada pikkadeks päevadeks omapäi? Varasema elurütmi taastumiseks valmistu aegsasti. Näiteks hoia looma teatavate intervallidega aedikus või puuris, et ta omanikust eemalolekuga harjuks.

Kompenseeri eemalolekut mängude ja pikkade jalutuskäikudega – need väsitavad looma piisavalt, mistõttu tal polegi midagi omaette puhkamise vastu.

Motiveeri mänguasjade ja maiustustega. Näiteks tööle minnes või sealt saabudes premeeri looma premeerida mõne närimismaiustusega või anna mängimiseks maiustusi sisaldav interaktiivne mänguasi. Premeeri ainult nendel juhtudel, mitte muul ajal. Nii omandab omaniku lahkumine või koju naasmine loomakese jaoks positiivse tähenduse.

Kassiomanikele on abiks mitmetasandilised ronimispuud, millel kass saab omaniku äraolekul turnida, puhata, teritada küüsi, ning mängida selle külge kinnitatud mänguasjadega. Ronimispuudel on ka spetsiifiline lõhn, mistõttu eelistab loom veeta oma päeva mööblil ja riiulitel uitamise asemel ronimispuul mängides.

Kui «märgistamisest» saab tõsine probleem

Kui stressist või ärevusest tingitud tuppa häda tegemist saab leevendada mängude, tegevuse ja preemiatega, siis mõningatel juhtudel võib see olla ka märk tõsistest tervisehädadest.

«Ebaharilikesse kohtadesse pissimine, valulikud häälitsused urineerimisel või veresisaldus uriinis on ohumärgid. Kasside puhul on enamlevinud urineerimisprobleemide põhjuseks neerukivid ning kusiti ja põie haavandid – samasugused probleemid esinevad ka merisigadel, hamstritel ja teistel närilistel. Koerte puhul on kõige sagedasem probleem põiepõletik,» toob Plungytė näiteid.

Kogenud veterinaari kinnitusel põhjustab selliseid haigusi enamasti ebakvaliteetne või konkreetsele loomale sobimatu toit ning kraanivesi. Tavaline kraanivesi sobib joomiseks küll inimestele, aga lemmikloomadel võib see suure kaltsiumisisalduse tõttu soodustada neerukivide teket, mis on eriti levinud probleem kasside puhul.

KIKA jaekaubanduse juhataja Ksenia Germani sõnul saab selliseid terviseprobleeme ning kaasnevat valu ja kulukat ravi vältida kvaliteetse, kõrge lihaproteiini sisaldusega toidu ja filtreeritud joogiveega.

Probleemiga toimetulek

Olgu urineerimishäired tingitud stressist või mõnest haigusest, on erinevaid võimalusi nii looma aitamiseks kui ka oma kodus puhtuse hoidmiseks. Koerte puhul on urineerimishäirete puhul kõige praktilisem kasutada mähkmeid – neid on leida erinevas suuruses nii isastele kui emastele loomadele.

Kassiomanikel soovitatakse sarnaste probleemide korral sagedamini puhastada liivakaste. «Tihti hakkavad kassid oma liivakasti vältima ja häda mujale tegema, kuna nad on kassiliiva suhtes allergilised või ärritab see nende käppasid. Seetõttu on mõistlik eelistada looduslikku ja allergeenivaba kassiliiva, mis ei ärrita kassi hingamisteid, on hea imavusega ja hoiab seega kassi käpad kuivad ning neutraliseerib ka ebameeldivad lõhnad,» soovitab German.