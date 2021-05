Väljaanne Runner's World on koostöös spetsialistidega koostanud nimrkirja koeratõugudest, kes on kõige paremad jooksjad.

Nii nagu inimest, peab ka koera jooksmas käimisega tasapisi harjutama. Samuti on hea teada, et tõust tulenevalt on ühel või teisel koeral omadusi, mis soosivad teatud vahemaade läbimist.