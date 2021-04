Rakveres elav koer on jõudnud üsnagi väärikasse ikka

22. aprillil 19-aastaseks saanud Kaisu on krants, kusjuures seda sõna tuleb hääldada prantsuspäraselt a-d venitades, ütleb peremees Heiko. Kuigi Kaisu on oma kõrgest east hoolimata veel tegus, siis toidu osas tuleb teda eriliselt kohelda – nii toidab peremees oma lemmikut vaid kassitoiduga.

Traditsioonilise küsimuse peale, kuidas Kaisu on nii vanaks elanud, rääkis Heiko Virumaa Teatajale loo, mis on seotud vaktsineerimisega. Nimelt mindi kunagi Kaisuga loomaarsti juurde vaktsineerima. Tohter olla vaadanud ja öelnud, et koer on nii väike ja ei hakka teda torkima. Sest ajast peale Kaisu tohtrite abi vajanud polegi.