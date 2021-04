Kuigi rebased on tema lemmikloomad, nendib Roosioks, et karusloomafarmist päästetud rebase kasvatamine ei ole lihtne ülesanne. «Kindlasti ei soovita ma rebaste kodus pidamist igaühele. Tuleb arvestada, et rebaste õige looduslik toitumine peab paigas olema. Lisaks on see üsna kulukas. Samuti esineb neil pikaaegse aretamise ja halbade elutingimuste tõttu mitmeid tervisemuresid. See nõuab meeletult aega ja õigeid teadmisi,» selgitab ta.