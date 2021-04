Esimene ohver: Inglismaal pandi magama koroonasse nakatunud kassipoeg

Glasgow' ülikooli teadlased Šotimaalt on hiljutises uuringus kindlaks teinud kaks juhtumit, kus koroonasse nakatunud omanik on tõenäoliselt viiruse oma kassile edasi kandnud. Kuigi seda, kas ja kuidas koroonaviirus kasside ja inimeste vahel täpselt levib, tuleb veel teadlaste poolt põhjalikult edasi uurida, soovitavad teadlased koroonahaigetel siiski oma kassidega distantsi hoida ja neid mitte sülle võtta, vahendas The Mirror.