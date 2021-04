PÄEVAKÄPP ⟩ Vahvat Ööbikut tabas tavapärane musta kassi saatus

Juba esimestel päevadel saadi selgeks, et väike Ööbik on üks eriline väike tegelane. Kui ta saaks, siis veedaks ta kõik minutid pallikesi taga ajades ja paitusi noolides, kuid kahjuks millalgi peab ju tukkuma ja sööma ka. Ööbik töötaks hea meelega iselaadivate akude peal, et koguaeg inimesega seltsida, olgu see siis koos mängides, lähedust või süüa noolides.

Viimastel nädalatel on Ööbik muutunud aga väga nukraks. Enamasti tukub Ööbik kas radika peal või kapi otsas pesas - kaua sa ikka jaksad oodata? Oled ju omalt poolt andnud kõik ja rohkemgi veel, et silma jääda, kuid ei miskit... «Kas Ööbik on üks neist kassidest, kelle koduleidmist mõjutab tema tume kasukas? Teame ju hästi, kuidas eeskätt eelistatakse mitmevärvilisi ja koheva kasukaga kasse, kuid Ööbik on ju lihtsalt must kass,» arutleb turvakodu vabatahtlik.