PÄEVAKÄPP ⟩ Tõnisson võlub turvakodu asukaid uhkete pikkade vurrudega

Vähe on vist eestlaseid, kes poleks näinud või lugenud «Kevadet» ja sealsesse Tõnissoni omamoodi kiindunud. Oli ju teine seal nii armas, pisut kohmetu, kuid tegelikult siira südamega. Ka kodu ootav kassike Tõnisson on täpselt nii vahva! Ta on äärmiselt armas tegelane, kes kunagi ei ütle ära pikkadest paitamistest või mõnusast lebotamisest. Lisaks sellele on Tõnisson ütlemata lõbus sell.

Praegu Tõnisson veel sülekass ei ole ning kui ta ise sülle võtta, on ta pisut kohmetu ja eelistab, et ta saaks ikka ise nelja käpaga maa peal olla, kuid võib uskuda, et peagi hakkab kassipoiss süles olemist ka armastama, sest praegu on ta varjupaigas väga ruttu kohanenud ja on iga päevaga julgem.

Lisaks maailma kõige ägedamale iseloomule on Tõnissoni ka väga ägeda välimusega: tal on imeilus oranžikas-pruunikas triibuline kasukas, ägedalt kikkis kõrvad, piiiikad-piiiiikad vurrud ja rohelised silmad. Tõnisson on justkui Leonardo Da Vinci meistriteos, mis muudab iga kodu veel miljon korda ilusamaks!

Selleks, et peagi oma koju minna, on kass läbinud kõik vajalikud protseduurid: ta on kastreeritud, vaktsineeritud, saanud parasiidivastase tõrje ning on uhke kiibiga passiomanik.