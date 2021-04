Spetsialist kaardistab lemmikuid enim ohustavad nakkushaigused

Lemmiklooma tervise hoidmiseks on lisaks söögi, joogi, tegevuste ning peavarju pakkumisele oluline tegeleda nakkushaiguste ennetamisega. Kasside ja koerte puhul ei saa üle ega ümber marutaudist, mille puhul ei saa kõneleda vaktsineerimise vajalikkusest pelgalt looma elu ja tervise kaitse vaatenurgast: tegu on haigusega, mis on ühtviisi surmav kõikidele imetajatele, sealhulgas inimesele.