Häälekad kajakad panid kirjandushuvilised raamatute üle pead murdma

Harju Maakonnaraamatukogu töötajates on viimastel päevadel elevust tekitanud isemoodi külalised, täpsemalt kaks piltilusat kajakat, kes ilmusid esimest korda raamatukogu akende taha eile hommikul. Ka täna on neid seal mitu korda näha olnud, jalutades ühe akna tagant teise taha. «Meie raamatukogul on klaasseinad, mis on õue poolt kaitstud päikesekaitsekiledega. Tõenäoliselt nägid nad enda peegelpilti ja pidasid seal nähtud kajaka kuju rivaaliks,» ütles vanemraamatukoguhoidja Eve Eelmäe Lemmikule.