PÄEVAKÄPP ⟩ Pisike Zen vajab hingerahuni jõudmiseks vaid ühte asja

Zen on ilmselt pikka aega tänavakass olnud, seega inimese usaldamisega läheb tal veel aega, kuid kuna Pesaleidjas on olnud palju kasse, kes alustavad pelglikena ja ootamatult lõpuks ise pai küsima tulevad, siis usuvad turvakodu vabatahtlikud, et ka Zenist saab üks super-zen kassitüdruk.

Zen on täiesti valmis oma koju minema - ta on steriliseeritud, saanud kiibi, vaktsiini ning parasiiditõrje. Ainus, mida ta oma uuelt kodult ootab, on tiba kannatlikkust ning palju armastust. Tõenäosus, et ta ei roni sulle esimesel õhtul kodus sülle, on suur, aga kui see ei ole sinu jaoks takistus, siis anna endast märku loomasoovija küsimustiku kaudu.