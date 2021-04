Loomaarst: üle poole lemmikutest on ülekaalulised

Tänapäeval on lemmikloomade söötmine tehtud üpris lihtsaks - täisväärtuslikke krõbinaid ja konserve on poelettidel jalaga segada. Füüsilist aktiivsust aga ei suuda me loomale sageli piisavas koguses pakkuda. Toiduga söödetakse loomale rohkem energiat, kui ta ära kulutab ning ülejäägid kogunevad rasvana. Enamasti ei tea loom ise, kui palju ta antud toitu päeva jooksul sööma peaks. Mida maitsvam toit, seda suurem isu. Sageli on põhitoidukordade vahel ka snäkid või preemiad, palakesi antakse oma toidulaualt juurde või on krõbinad/konserv terve päeva vabalt ees.

Mingil määral on ülekaalulisusel geneetiline taust - mõned tõud on suurema isuga ja suurema rasvumisriskiga (näiteks labradori retriiver, pikakarvaline taks, šoti terjer). Samuti on mõju steriliseerimisel/kastreerimisel - pärast operatsiooni looma ainevahetus aeglustub ja aktiivsus väheneb, kuid isu suureneb. Siinkohal on oluline, et omanik jälgiks oma looma kehakonditsiooni ja korrigeeriks toitumist vastavalt. Ainult tõug või steriliseerimine/kastreerimine ei tee looma paksuks, põhjuseks on siiski liigne söötmine ja vähene aktiivsus. Pärast operatsiooni tuleks järkjärgult üle minna kastreeritud/steriliseeritud looma toidule; ülekaalu ennetamine on lihtsam, kui selle alandamine.