PÄEVAKÄPP ⟩ Dollar võib küll käpaga äsada, kuid tal on ka malbem külg

Mehine silmavaade, lokkav karv, suured tugevad käpad, karune kehahoiak, jõuline pea ja väikese kassitüdruku hääl – see on Dollar. Dollari kirjeldamiseks võiks tegelikult kasutada vaid ühte sõna: «ülicool» (lahe – toim.). Dollar on välimuselt ülimehine ja suur, aga hinges on ta ikka väike kassilaps, kes tagasihoidlikult maailma avastab.

Ilmselt pole Dollaril väga palju kokkupuudet inimestega olnud või on tal lihtsalt matšolik hoiak. Inimese peale ta susiseb ja näitab hambaid ning paneb isegi käpaga, kuid mitte kunagi valusalt, küüntega. Matšo jaoks on väga raske välja näidata, et talle meeldib pai. Pahurdades lubab ta end paitada ja ka naudib seda, aga igaks juhuks on vaja teha «SšŠssssss».

Dollarmehe õrnemat poolt väljendab tema «mjäu». See on nii õrn ja kassipojalik, et raske on mitte naerda. Oma pisikese «mjäuga» kutsub Dollar teisi kasse enda seltsi. Nimelt meeldivad Dollarile väga teised kassid ning nüüd otsib ta ka kodu, kus oleks juba ees mõni kass-seltsiline.