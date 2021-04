Puugid liikvel! Kuidas ära tunda, et lemmik on puugilt haiguse külge saanud?

KIKA lemmikloomapoodide jaekaubanduse juhi Ksenia Germani hinnangul on müüt, et puugioht valitseb ainult hiliskevadel ja suvekuudel. Tegelikult on puugid aktiivsed pikema perioodi vältel ning võivad loomaomanikke üllatada juba esimestel kevadistel päevadel. «Tõepoolest on puugid kõige aktiivsemad mai keskel, kuid kaitsevahendeid kasutamata on äärmiselt tõenäoline, et lemmik korjab oma esimesed puugid juba neil päevil. Ilmad ju lähinädalatel lõpuks soojenevad ning siseruumides kehtivate piirangute tõttu veedavad paljud inimesed oma vaba aja lemmikuga metsas või rabamatkal. Seepärast peakski juba praegu kasutama puugitõrjevahendeid ning looma pärast iga jalutuskäiku põhjalikult kontrollima,» ütleb German.