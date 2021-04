PILDID ⟩ Nahahaiguse käes vaevlev öökullipoeg sai pärast ravi täiesti uue ilme

Liigi poolest on piltidelt nähtav öökullipoeg lõuna-haugaskakk, kes toodi Uus-Meremaale Wildbase'i loomakliinikusse taastusravile. Kaku jalgadel olid haavandid ja nahal vohasid bakterid, mistõttu otsustasid veterinaarid lindu tervendava veega vannis pesta, et tema tervis korda saada. Vahvatelt fotodelt on näha, kui väike on läbiligunenud öökull tegelikult.