Inimeste halb harjumus toob lemmikule piinarikkad tervisemured

Mõmmi (pildil) oli tavaline koer, kes elas Setumaal ühe üksiku vanahärra juures koos veel rohkem kui kümne koeraga, keda Loomapäästegrupp MTÜ Heiki Valneri juhtimisel sel nädalal päästmas käis. Koerte seisund oli nii kehv, et sinna neid jätta ei saanud. Sellest seltskonnast paistis eriliselt silma just Mõmmi, kelle tervis peremehe sõnul eelmisel suvel ootamatult kehvaks läks ning kuidagi lahendust ei leidnud. Ketikoer värises ja kukkus ootamatutel hetkedel isegi pikali. Kui päästetud koer veterinaaride polt üle vaadatud sai, selgus ka tõsiasi, et Mõmmi oli väga haige, mille juurpõhjuseks oli tõenäoliselt väga vale toit.

«Mõmmi magu on suur nagu ämber või vanaema väljaveninud aluspesu, mis sai juhtuda vaid seetõttu, et pidi kümnete liitrite kaupa sisse lürpima löga, millel erilist toiteväärtust polnud,» kirjeldas olukorda Heiki Valner oma blogis, kuid see polnud veel kõik. «Lisaks on seal hunnikus konte risti-rästi kinni ja äkitselt jäid need sinna juba eelmisel suvel,» mistõttu on äärmiselt uskumatu, et Mõmmi on nõnda vapralt üldse vastu pidanud.