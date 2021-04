PÄEVAKÄPP ⟩ Tagasihoidlik Vurle on oma pesakonna nukraim kass

2020. aasta kevadsuvel jõudis turvakodu hoole alla imevahva kassiperekond. Kui enamasti koosneb kassipere tillukestest kassitittedest ja nende emast, siis seekordsed tulijad olid juba suured kassid, kes tänaval üheskoos elanud olid. Oli juba peale vaadates selge, et see kamp on üks perekond, sest German, Herman ja Vurle on äravahetamiseni sarnased!

Vurle saabus koos vennakestega turvakodu hoole alla Sillamäelt. Kiiresti sai selgeks, et vennad German ja Herman ei püsi pudeliski paigal, kuid Vurle on väärikam noormees. «Ah, mina ei viitsi nendega ringi joosta. Ma parem pikutan siin, vaatan aknast välja ja unistan. Ei tea, mismoodi see elu seal päriskodus küll välja näeb?» mõtiskleb nukker Vurle alatasa.

Just Vurle on selle seltskonna kõige nukram kass, kes väga päris oma kodukest soovib. Ta ei jaksa enam oodata ning kuigi teiste kasside kaisus on mõnus tududa ja oma nukrust leevendada, siis teeb teda veel kurvemaks see, et sõbrad kõik üksteise järel päriskodudesse lähevad.