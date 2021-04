Viimase aasta jooksul on lemmikloomad omanikega saanud rohkem koos aega veeta kui kunagi varem, ning need lemmikud, kes saabusid perekonda pandeemia ajal, ei pruugi kunagi olla kogenud aega, mil pererahvas enamiku päevast kodust eemal veedab.

Tänu vaktsineerimisele aga on lootust, et normaalne elu hakkab peagi taastuma, ning see mõjutab lemmikloomi rohkem kui arvame, vahendab CNN. Riigiti on taastumine kindlasti erinev, kuid USA lemmikloomaomanikel soovitatakse juba hakata oma lemmikut üksi kodusolemisega harjutama, sest uute harjumuste juurutamine võtab aega.