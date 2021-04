Üks elu päästetud: auto alla jäänud taksikutsikale tehti keerukas operatsioon

Hea meel on edastada, et Täpi sai vajaliku toetusraha kokku ning 6. aprillil tehti talle Eesti Maaülikooli Loomakliinikus vaagnaluude operatsioon. «Dr. Hõimu sõnul olid vigastused arvatust tõsisemad ning operatsioon pikem ja keerulisem. Vaagen tuli kokku panna kolmest kohast ning oli oht vigastada ka närve,» teatas Eestimaa Loomakaitse Liit, et operatsioon oli arvatust keerulisem.