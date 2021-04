Täna tähistatakse lemmikloomapäeva

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Darja Injukina sõnul on Eestis väga palju lemmikloomi, kes pole just kõik harjumuspärased neljajalgsed sõbrad.

«Lisaks kassidele ja koertele peavad eestlased lemmikutena veel näiteks roomajaid, närilisi, ämblikke ja linde. Loodetavasti teadvustab iga lemmikloomapidaja juba enne lõpliku otsuse tegemist, millise vastutuse ta endale võtab, sealhulgas mõtleb ka sellele, kas ta suudab oma hoolealuse eest hoolt kanda ka nii-öelda raskematel hetkedel ja päevadel,» ütles Injukina.

Juba lemmiklooma ostes on oluline tutvuda looma kasvukeskkonnaga, küsida müüjalt vajalikke dokumente ning enne ostu lemmikuga ka tutvust teha.

«Ostjal on alati õigus lasta loom veterinaararstil üle vaadata ning sõlmida müüjaga kirjalik ostu-müügileping, et tulevikus ei oleks halbu üllatusi näiteks looma tervise osas. Kahtluste ja kõhkluste korral on igal ühel õigus tehingust loobuda,» kirjeldas Injukina.

Kuna eestlased armastavad lemmikutena väga erinevaid loomaliike, siis on väga oluline viia end kurssi looma vajadustega. Näiteks millist temperatuuri vajab, kas vajalik on erisööt, millised on loomaliigi tüüpilisemad haigused, et neile vajadusel kiiresti reageerida jne. Kuna loomade ravi võib tihtipeale osutuda kulukaks, siis tuleb kindlasti eelnevalt läbi mõelda, kas suudetakse tagada lemmikule vajalik ravi, mis on üheks loomaomaniku kohustuseks.