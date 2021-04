Päästeliit hakkab välja andma veepäästekoerte tasemetunnistusi

Päästeliit hakkab koostöös Elva VTÜ veepääste grupiga «Märjad Käpad» välja andma veepäästekoerte sertifikaate ehk tasemetunnistusi. Elva VTÜ veepääste grupp «Märjad Käpad» on välja töötanud põhjaliku veepäästekoera ja vabatahtliku päästja-koerajuhi kvalifikatsiooni hindamise juhendi. Juhendi koostajad on Valvi Väli ja Aare Ööpik.

«Väga hea meel on tõdeda, et meie vabatahtlikud päästjad on vaieldamatult tipptasemel tegijad,» rääkis Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas, lisades, et eksameid hakkavad tegema rahvusvahelisel tasemel tunnustatud veepääste instruktorid.