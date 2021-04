GALERII JA VIDEO ⟩ Kolme jalaga alpakabeebi sai rattad alla

Ronja Pohl, naine, kelle juures Frankfurdi lähedal farmis alpaka praegu viibib, rääkis väljaandele, et Marie on äärmiselt visa hingega, ning tõuseb isegi pärast pikali kukkumist alati ise üles. Ka siis, kui Mariel veel rattaid all polnud, üritas ta visalt oma kolme jalaga ringi kalpsata, justkui tahaks tõestada, et ta väärib uut võimalust.