PÄEVAKÄPP ⟩ Tormi on küll veidi pelglik, kuid see-eest turvakodu stiiliikoon

Kui Tormi Turvakodusse saabus, imetlesid kõik tema kena ülikonda. «Hei, Tormi, sinu smoking on otsekui Talllinna Kaubamajast ostetud!» ütlesid vabatahtlikud.

Ainult kassihärrad porisesid: «Oled vist miljonär, et sellises peenes ülikonnas ringi patseerid. See koht siin on kodutute kasside jaoks, mitte miljonäride puhkekodu!».