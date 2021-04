PÄEVAKÄPP ⟩ Narva suvilapiirkonnast pärit Tetris ajab pea sassi

Tead ju küll seda tetrise mängu, mis pea sassi ajab, ent ometi ei saa sellest küll? No vot, niimoodi on ka turvakodu hoolealuse Tetrisega! Ka tema hullutab ja ajab inimeste pead täiesti sassi, kuid temast ei saa iialgi küllalt!

Hurmav Tetris on Narva suvilapiirkonnast pärit kass, kus ta elas ühes suuremas kassikoloonias. Suure tõenäosusega on Tetris endine kodukass, sest vaatamata tänavaelule on Tetris ääretult paimaias ja sõbralik. Lausa nii sõbralik, et turvakodus trügib Tetris igale ühele külje alla ning küsib igalt uuelt kassihuviliselt nõutu näoga, kas tulija on tema südamesõber. Kui Tetris mahuks, siis ta poeks lausa jalanõu sisse, sest mine tea, kui Sa tähele ei pane, siis äkki saab niimoodi koju kaasa tulla?