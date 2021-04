Suveks vormi! Kuidas lemmiku kehakaal kontrolli alla saada?

Lemmikloomade ülekaalust hakati rääkima juba pool sajandit tagasi, aga täpsem ülevaade probleemi ulatusest puudub. Erinevad algallikad annavad koerte ja kasside ülekaalulisuse protsendiks 20-50%. Ilmselt varieerub see palju ka piirkonniti, aga isegi mõte sellest, et miljonid lemmikloomad on ülekaalulised, aga samal ajal elab 690 miljonit inimest maailmas näljas (ÜRO raport), paneb kukalt kratsima.

Kui koer on oma ideaalkaalu ületanud 15%, loetakse teda ülekaaluliseks. Kui rohkem, siis on tegemist juba rasvumisega. Kassi ülekaal algab juba 10 %-st ja 20 %-list kaalulisa loetakse rasvumiseks. Kahjuks on see väga tavaline, et aastane «soovahetusoperatsioonile» tulev kass kaalub kenasti neli kilogrammi ja aasta pärast juba viis, mis on võrreldav sellega, nagu oleks 60 kilogrammi kaaluv omanik 15 kilogrammi juurde võtnud. Omanik ise pahatihti ei märkagi, kuidas lemmik paksukeseks muutub ning sageli ei tee ka loomaarstid sellekohast märkust, sest ülekaaluga ollakse juba mingil määral harjutud.