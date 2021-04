VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Põhja prefektuuri politseikoerad trenni teevad

Esiteks peab oskama põhilisi kuulekuselemente, nagu «istu». «lama» ja «kõrval», sest politseikoer peab olema sõnakuulelik. Kristi kindla käe all treenivad pool aastat tagasi Põhja prefektuuri teenistuskoerte perega liitunud Säm ja tema suur eeskuju Mäki.

Mäki on üheksa-aastane patrullkoer, kes läheb kahe aasta pärast pensionile. Tema lemmikalad on jäljeajamine ja kaitsetöö. Kutsikas Säm veel õpib kõiki neid tarkusi, mis on vanemal kolleegil juba omandatud. Vaata videost, kuidas nende treeningsessioon välja näeb ja milliseid trikke nad juba oskavad!