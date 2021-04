NÕUANDED ⟩ Millega arvestada, kui plaanid võtta lemmiklooma?

Tihti tehakse otsus emotsiooni ajel ega arvestata, milline loom võiks üldse omanike elustiiliga ja võimetega sobida. Eesti Loomakaitse Selts toob välja, millele peaksid mõtlema, et teha õige otsus.

Ära vali looma ainult välimuse põhjal

Lemmiklooma kiputakse tihti valima valedele alustele toetudes. Näiteks valitakse looma välimuse järgi, kuid ei arvestata tema vajaduste ja iseloomuga. Loomaga koos elades aga avastatakse, et ei suudeta lemmikule pakkuda temale sobivat keskkonda, rahuldada tema vajadusi ega sobitada pere või omaniku elurütmiga. Lisaks võib juhtuda, et loom ei vasta võtjate ootustele, mis võib lõppeda sellega, et lemmikloomast loobutakse või ta jäetakse üksi aia- või toanurka oma lõppu ootama.

Vali oma vajadustega sobiv loom

Enne looma võtu tasuks alustuseks endalt küsida, miks me endale lemmiklooma soovime: kas tahame kaaslast, kellega koos aktiivseid või mitte nii aktiivseid tegevusi ette võtta, kellega natukene mängida ja õhtud koos mõnusalt diivanil veeta või tahame hoopis looma, keda on tore peale väsitavat töö- või koolipäeva jälgida. Loomulikult peaks selle juures ka mõtlema, kas tahame ja suudame sellele loomale pakkuda seda, mida tema vajab, ning kas oleme valmis loomaga arvestama igas olukorras, kui muutub meie elu, kui ajad on keerulised.

Veel olulisi tähelepanekuid: tee kindlaks, kas mõnel pereliikmel esineb loomade vastu allergiaid;

hinda kriitiliselt oma kodu: kas lemmikloomal oleks seal mugav ja turvaline elada?;

õpeta lapsele, kuidas loomaga käituda;

kui peres on veel loomi, mõtle, kas uus loom saab nendega läbi;

vaata kriitiliselt üle oma rahalised võimalused;

enne looma võtmist uuri, kui pikk on tema eluiga. Eesti Loomakaitse Seltsblogi

Tee eeltööd ja hangi teadmisi, kuidas looma eest hoolitseda

Meie valikud ja plaanid, mis me elus teeme, nagu elukoha vahetus, kallimaga kokku kolimine või laste saamine, mõjutavad kõik ka meie lemmiklooma. Loom on meie vastutada, mis tähendab, et peame suutma tegeleda kõikide probleemidega, mis meie temale põhjustame või mis tekivad tulenevalt looma liigist või iseloomust. Meie kohustus on nende eest hoolitseda, neid õpetada, tutvustada neile maailma ja selle reegleid ning kaitsta neid halva eest.

Vali loom selle järgi, kui palju sul vaba aega on