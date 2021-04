PÄEVAKÄPP ⟩ Segu pääsemise lugu – laudakassist tubliks sülekassiks!

Segu on väga hella ja armastava südamega kassineiu. Alguses küll kartis ja oli inimese suhtes ettevaatlik, aga see on ajaga palju muutunud – nüüd saab teda katsuda ja süllegi võtta. Segu mäub hästi kõrgel peenikesel toonil, nii on ta lisaks oma omapärasele välimusele igatpidi silmapaistev isiksus.