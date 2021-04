VIDEO ⟩ Karupojad seadsid ema kannatuse keset sõiduteed tõsiselt proovile

Kui alguses tundus, et tee ületamine läheb libedalt, sest politsei oli kogu liikluse turvaliselt peatanud ning emakaru oli kolm poega üle tee aidanud, siis hiljem selgus, et nii see sugugi pole, sest neljas mõmmik osutus teistest põikpäisemaks ega mõelnudki teistele järgneda. Selle asemel hakkas ta hoopis posti otsa ronima. Vaata videot, kuidas asi lõpuks lahenes!