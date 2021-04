Mittetulundusühing pidi ühe Kaalepi kortermaja kassipidamisse sekkuma pärast seda, kui neile saabus murekiri sealsete kasside paljunemise kohta. Vabatahtlikud läksid kohapeale olukorda kontrollima, et saada asjast ülevaade, ning juba uksel kohtusidki nad mitme kassiga. «Ega me täpset kasside arvu teada ei saanud, küll aga riivas kohe kõrva, et üks kass on kindlasti tiine,» kirjeldatakse esimest kohtumist koertermajas kasse toitnud prouaga.